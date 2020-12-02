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「可樂」 奇迹獲救

2020-12-02 列印
「可樂」 奇迹獲救
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　　深水埗荔枝角道一間建築材料公司飼養的小花貓「可樂」（見圖），上周遭陌生男子偷走。警方前晚拘捕一名男子涉嫌盜竊，並救回幼貓。女主人馬太昨早將「可樂」又抱又攬，形容今次失而復得是奇蹟；感謝警察、媒體及網民，才可以這麼快找回愛貓，她說以後會好好看顧，不會再放牠出門外玩了。

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