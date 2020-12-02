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網店及屯門街市檔 非法銷售大閘蟹

2020-12-02 列印
網店及屯門街市檔 非法銷售大閘蟹
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　　食環署加強打擊非法銷售大閘蟹，於上月底採取突擊行動，發現北區一間網上商店及屯門新墟街市一個攤檔，未獲准許售賣限制出售的大閘蟹（見圖），涉嫌違反《食物業規例》（第132X章），已向有關負責人展開檢控程序，並正追查大閘蟹來源。該署呼籲市民及業界人士應向可靠的供應商購入大閘蟹，遵從相關銷售規定。

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