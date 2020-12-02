DR醫療事故女醫生誤殺罪成

曼聯歷來有無數經典純射手，但近年卻後繼無人，幸好卡雲尼今夏來投後即展現小禁區之王的本色，展示出色的走位造詣及把握力。這名三十三歲烏拉圭前鋒今晚歐聯H組主場倒戈鬥巴黎聖日耳門，勢再次展現射手本色領軍奏捷提早出線，個人層面亦向鬧得不歡而散的舊會報仇。(Now643、有線616、656、無線myTV Super303台周四凌晨4:00直播) 過往曼聯有不少效率高企的小禁區射手，但近年絕迹球隊，目前三名年輕鋒將安東尼馬迪爾、拉舒福特和格連活特皆非擅於走位製造射門機會的前鋒，把握力亦欠奉，令到球隊的入球穩定性不足。幸好卡雲尼今夏由聖日耳門以自由身來投，成為紅魔新一代小禁區之王，各賽事...

2020-12-02