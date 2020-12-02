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DR醫療事故女醫生誤殺罪成

2020-12-02 列印
　　DR醫學美容集團於二○一二年發生致命醫療事故，四十六歲女顧客陳宛琳接受美容保健療程後器官衰竭死亡。負責療程的三十八歲女醫生麥允齡在第二次受審後，陪審團昨裁定她誤殺罪成。法庭押後案件至今午，以待辯方預備求情陳辭。

　　DR集團的創辦人周向榮及技術員陳冠忠早於一七年底被裁定誤殺罪成，分別被判囚十二年及十年。

　　當年初審為第三被告的麥允齡，因陪審團未能達至大比數的有效裁決，法庭下令今年重審。

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