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聶德權：公務員不宣誓影響升遷

2020-12-02 列印
　　公務員事務局局長聶德權昨日表示，公務員有責任支持政府施政，擁護「一國兩制」，效忠特區，透過宣誓作確認是理所當然，若有公務員不宣誓，會令人質疑是否願意承擔公務員的責任，相信會影響未來升遷。

　　他形容，公務員與市民一樣，擁有言論自由，但不能違法，其言行亦不能與公務員身份有衝突。

　　若違反例如《港區國安法》等法例，判刑後會被立刻中止職務。他相信，全體公務員宣誓或簽署聲明，不會影響公務員工會的運作，表達空間不會減少。

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