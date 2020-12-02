財困父子東堤燒炭亡

曾多次發生燒炭自殺事件的長洲東堤小築，昨早揭發有兩名男子在單位內燒炭死亡(圖)。警方調查後，證實死者是一對父子，疑因欠債財困尋死。



警方昨早八時許接獲報案指，東堤小築一個單位門被反鎖及傳出燒炭味，拍門無回應。警員及救援人員破門入內，發現兩名男子昏迷於單位內，旁邊有一盆燒過的炭。救護人員到場證實兩人已死亡。



警方證實死者分別是六十歲及二十七歲的一對姓劉父子，分別倒臥在兩張牀上。據了解兩人是裝修工人及經營裝修公司，警方檢獲遺書，透露因裝修公司近兩年欠債，以信用卡貸款還債，疑財困尋死，案件列自殺協定。消息指，兩人於昨日租住度假屋兩日一夜，至今早被揭發燒炭死亡。



