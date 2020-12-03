養和聯合佛教爆疫 確診男進食播毒 病毒圍攻醫院 兩洗腎者中招

新冠病毒狂攻公私營醫院。養和醫院洗腎中心爆疫，一名確診男病者洗腎期間除口罩食三文治，病毒經空氣傳給旁邊另一名洗腎女病人。聯合醫院及佛教醫院共有四名病人及醫護人員染疫。



當局公佈，一名八十六歲初步確診女病人，上月二十四日到養和腎科透析中心洗腎，一布簾之隔的七十二歲男病人早前確診，而他曾被揭隱瞞妻子屬歌舞群組。袁國勇昨到養和視察後指出，先染疫的男病人曾在洗腎中心內除口罩食三文治約十五分鐘，相信病毒經空氣傳給一布簾之隔的女病人。



袁指，該男病人沒有告知當局曾在洗腎中心除口罩吃三文治，幸好院方對曾到訪中心的其他洗腎病人作多次檢測，才找到另一名受感染的女病人，形容養和的防感染措施已「做到最盡」。



養和表示，該女病人曾於上月二十六日至本月一日期間三次在洗腎中心接受治療，院方正聯絡相關五十多位病人及陪同人士，並會盡快安排他們接受檢測。



袁國勇：探病要戴口罩



此外，養和早前有一名末期癌症病人疑被探訪家人傳染，其後離世。袁指，一名家人曾赴涉歌舞群組的健身中心，將病毒傳給患癌親人，其後癌症病者再傳染給兩名家人，包括一名經「回港易」返港的人士。他引述護士指，相關家人探病時不戴口罩，並曾在病房食薄餅。袁國勇強烈勸喻市民必須戴口罩。



另外，聯合醫院一名職業治療部職員確診，他負責外展工作，前天有上班，由上月二十二日至前天曾上門為十名病人做復康訓練，其間有穿着防護裝備，病人亦戴口罩。該院內科及外科各有一名病人初步確診，五名內科病人及三名外科醫護要檢疫。佛教醫院亦有一名護士初步確診。醫管局指佛教醫院無接收確診病人，相信屬社區感染。