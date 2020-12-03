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【自由遊戲】讓孩子學習自主、解難和發揮創意

2020-12-03 列印
【自由遊戲】讓孩子學習自主、解難和發揮創意
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　　現時不少幼稚園都推行「自由遊戲」，對兒童有甚麼價值？家長如何和孩子輕鬆地進行「自由遊戲」？聽聽專家提出的7個要點。詳情：https://bit.ly/3fR1UQ9
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