﻿新增103確診15源頭不明﻿﻿ 康城地盤群組累計19染疫﻿

本港昨天新增一百零三宗新冠肺炎確診個案，是第四波疫情以來第二次單日過百病例。將軍澳日出康城九期地盤群組累計十九人染疫，並已發展至二代傳播，當局相信病毒經人與人之間接觸傳播。



一百零三宗新增個案中，有九十七宗屬本地感染，當中十五宗源頭不明，另有約七十宗初步確診。日出康城九期地盤再多十四名工人及兩名家屬染疫，群組累計至十九宗。衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，患者大多在第一座工作，第二、三座亦有一、兩人初步確診，來自不同公司，有人沒有使用休息室，部份人互相認識，相信病毒經人與人之間接觸傳播。



方樹泉中心44人中招



此外，東華三院方樹泉日間活動中心暨宿舍新增三十九名院友中招，累計四十一名院友及三名員工確診。而歌舞群組再增十三宗個案，累計至少五百六十七宗。就歌舞群組個案有所減少，張竹君指可能未能追蹤到當中部份傳播，引致地盤、院舍等群組，雖然相互無流行病學關連，但都可能與歌舞群組有關。



政府專家顧問袁國勇指新冠病毒在冬天的生存時間較長，料今波疫情單日確診個案隨時可以超過一百二十宗，若市民配合減少社交活動的話，相信疫情在十四天後會有明顯改善。



亞博加開500病牀



另外，由於近日新冠肺炎患者激增，治療設施備受壓力。亞博社區治療設施已接受三百六十名病人，數目遠比第三波疫情多，醫管局明天將加開第八及十號展館共五百張病牀，並設二十個負壓病室。



醫管局稱，今波入院的病人以五十至六十歲為主，預計未來數周或有更多病人的病情惡化，甚至要入住深切治療部，而現時深切治療部負壓病牀使用率超過五成，情況令人憂慮。



醫管局又指，網上流傳由亞博病人拍攝的畫面，顯示有人不戴口罩聚集，故呼籲病人自律，聽從醫護指示，並避免在醫療設施內拍攝。



