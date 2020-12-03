  • 2020年12月3日 星期四
  • 16º
  • 69%
熱門： 新冠肺炎限聚令婚禮方仲賢廖慧儀

日報新聞 > 港聞

黎智英等三人將被控詐騙

2020-12-03 列印
■黎智英昨午到達旺角警署報到。
Previous Next

　　壹傳媒創辦人黎智英，與其兩名兒子及壹傳媒多名高層等人，涉嫌違反《港區國安法》、串謀欺詐等罪名，各人昨日分別再到警署報到。消息指黎智英、營運總裁兼財務總裁周達權及行政總監黃偉強等三人，將被控詐騙，代表黎的律師昨晚稱黎不准保釋，要通宵扣查，今日將在西九龍法院提堂。

　　黎智英昨午到達旺角警署報到，有記者問及黎是否擔心還柙時，黎回答說：「唔諗呢啲㗎喇。」黎智英及周達權早前因違反國安法，涉嫌勾結境外勢力、危害國家安全被捕，三人亦涉及一項串謀詐騙罪。就黎智英先生及兩名管理層被落案起訴，壹傳媒行政總裁張劍虹表示不會對集團運作有重大影響。

　　國安法在港實施逾一個月後，警方國安處於今年八月十日出動二百人，大舉搜查壹傳媒大樓，檢走二十五箱證物。此外，國安處又在多個地點拘捕十人，包括黎智英、其兩名兒子黎見恩及黎耀恩、周達權、黃偉強等。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd