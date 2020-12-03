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傳許智峯抵丹麥尋求庇護

2020-12-03 列印
■許智峯手持腐臭物品走向主席台，被保安制止。資料圖片
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　　民主黨許智峯上月辭任立法會議員，現時身負多項控罪，准許保釋。網上流傳消息指許智峯已抵達丹麥，猜測他到當地尋求政治庇護，更有本地傳媒昨晚指接獲消息，許的父母、妻子及兩名幼年子女已乘搭飛機離港，暫未知目的地及原因。

　　網民日前轉發一篇丹麥媒體的報道，指許智峯已到達當地，或引起中國及丹麥的關係緊張，有丹麥國會議員指會盡力保證許的安全。許其後回應指是次行程由十一月三十日至十二月四日，會談及氣候轉變，他將於本周五回港。許亦透過電郵回應美聯社查詢，促請歐洲國家跟隨英國做法，向香港抗爭者提供避難所。

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