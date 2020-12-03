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多次檢測呈陰性 尼泊爾回港老婦染疫亡

2020-12-03 列印
　　昨天本港添一名新冠肺炎亡者，累計死亡人數增至一百一十宗。死者是一名七十三歲女子，她在九月十三日由尼泊爾回港，在尖沙咀最佳盛品酒店接受檢疫，期間兩次樣本呈陰性，但曾覺得無胃口及胃痛，卻沒有通知衞生署。她完成檢疫後入住佐敦炮台街親戚的住所，之後先後到油麻地普通科門診及一間私家診所求醫，但兩次都無留樣本化驗。病人最後到伊院急症室求醫時確診，她兩名親戚亦受感染。

　　她經治療後，病毒檢測再呈陰性，並在十月十九日解除隔離令。不過，她因呼吸衰竭須使用呼吸機，繼續入住深切治療部，其後病情惡化，延至昨午離世。

　　理大早前分析推斷，本港第四波疫情源自尼泊爾及印度的輸入個案。政府專家袁國勇認為今波疫情與尼泊爾輸入個案有關，建議政府應考慮延長入境者的檢疫期，十四天強制檢疫外再加設七天家居隔離。

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