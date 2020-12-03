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美股中段跌32點

2020-12-03 列印
　　雖然肺炎疫苗的好消息陸續出現，但美國職位數據欠佳，沖淡利好氣氛，杜指中段報二九七九○點，跌三十二點；納指則報一二三二○點，跌三十四點。滙控美國預託證券價格見四十三點一八港元，升零點六八港元；騰訊則見五百七十六點五港元，升二點五港元。
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