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輪候公屋逾三年人士最多獲3850元津貼

2020-12-03 列印
■政府為紓緩基層生活壓力，為輪候公屋逾三年合資格人士，提供現金津貼。資料圖片
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　　為紓緩基層家庭輪候公屋的生活壓力，《施政報告》宣佈向輪候公屋逾三年的合資格人士，提供現金津貼。政府透露金額為每月一千二百五十元至三千八百五十元不等，料涉八十多億元，惠及約九萬個住戶。計劃明年中推行，實施三年後會再作檢討。

　　運輸及房屋局昨向立法會提交文件，披露更多計劃詳情。申請人須要輪候公屋超過三年、沒有家庭成員居於公營房屋、沒有領取綜援，以及未獲首次公屋編配等。計劃將會試行三年，料涉及約八十多億元開支。試行計劃將參考今年綜援租金津貼上限的一半，換言之，一人輪候住戶每月可獲一千二百五十元；二人住戶可獲二千二百元；而六人或以上住戶，最高可獲三千八百五十元。

　　立法會房屋事務委員會副主席柯創盛認為津貼屬杯水車薪，並憂慮若不能如期推行計劃，加上劏房租務管制未能同步執行，業主或會利用此漏洞瘋狂加租，令租客未能受惠。

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