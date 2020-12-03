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去年「良民證」申請大增三成

2020-12-03 列印
　　財經事務及庫務局長許正宇指，去年有三萬三千人申請俗稱「良民證」的無犯罪紀錄證明書，較之前兩年多大約一萬人，但申請「良民證」原因除移民外，亦包括海外升學等，並非所有成功申請「良民證」人士，最終可申請移民簽證等，認為分析數據時要考慮有關限制。

　　移民顧問周凱婷對本報說，據客人的意見反映指，過往只需一個月就可以完成「良民證」審批程序，但從一八年年中起，有客人需約兩至三個月；現時不少外國政府加強批出各項簽證的限制，以加拿大的申請電子旅行證（eTA）為例，不管持有哪一本護照，也須證明自己沒有犯罪背景。

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