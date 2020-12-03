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18國議員聯署 促林鄭介入12港人案

2020-12-03 列印
　　對十二名港人涉嫌偷越邊境案件，有來自歐盟、美國、英國、加拿大等十八個國家、超過一百五十名國會議員聯署，要求特首林鄭月娥協助十二名港人返香港受審。

　　此外，美國的美中經濟與安全審議委員會向國會提交的報告，批評中國對香港實施《港區國安法》違反「一國兩制」。外交部駐港公署發言人反駁報告充滿偏見、廢紙一張；誣衊中方破壞「一國兩制」，完全是顛倒黑白。

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