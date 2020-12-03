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陳肇始：不排除緊急立法使用疫苗

2020-12-03 列印
　　食衞局局長陳肇始表示，不排除必要時進行緊急立法，容許緊急使用任何經證明安全和有效的新冠疫苗，醫護、長期病患者等約三百萬名高風險人士應優先接種；初步構思會免費讓全港市民接種疫苗，並已預留資金訂購兩倍香港人口的疫苗，預計最快明年中、後期才可進行較大規模接種。

　　另外，英國宣佈批准緊急使用藥廠輝瑞及醫藥公司BioNTech共同研發的新冠病毒疫苗，最快下周可供應，成為首個批准使用這款疫苗的國家。

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