病婦住院半月始確診 逾280人須檢測

第四波疫情嚴峻，昨天新增九十宗確診病例，當中三十一宗源頭不明。瑪嘉烈醫院一名八旬女病人初步確診，她上月中不適由院舍送入院，當時檢測呈陰性，曾先後入住隔離、普通及康復病房，前天出院檢測卻呈陽性，當局須檢測曾與她接觸的二百八十多人。



這名八十二歲女病人居於禮賢會葵盛東護理安老院，上月十四日起因有痰、氣喘、發燒入住瑪嘉烈醫院隔離病房，當時檢測結果呈陰性。病人經院方處方抗生素後病情好轉，兩天後轉到普通科病房，於上月二十七日轉到醫院荔景大樓接受康復治療。但她前天出院的檢測結果呈陽性，並驗出有抗體。



醫管局表示，有三十三個病人曾與她住在同一病格，被列為密切接觸者，當中十四人已出院，四人因自身疾病離世，其餘留院病人檢測結果呈陰性。另十名醫護為患者抽痰時未穿上合適防護裝備，須送檢疫。



局方稱，正追查女病人的感染源頭，不排除在院舍或在院內受感染。衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，葵盛東護理安老院有九十名員工及一百五十名院友須接受檢測。



御滿屋壽司廚師確診



此外，一名旺角御滿屋日本料理壽司部廚師確診，為日前染疫深港跨境貨車司機的家人，上月二十五日起不適，同月三十日仍有上班。張稱，該廚師較早發病，或傳染給貨車司機。餐廳停業十四天，曾光顧的市民可主動做檢測。她指壽司為高危食物，市民在疫情下避免食用。



美心亦確認，一名中菜部員工初步確診，前天最後一天上班，曾到訪銅鑼灣利園「園中鴨子」和尖沙咀星光行「潮庭」，兩分店會暫停營業。該員工亦曾在將軍澳中心「美中鴨子」短暫逗留，該店員工的檢測結果全為陰性。



北角東華三院李潤田紀念中學一名教師染疫，患者上周五最後一天上班，周日發病；一名早更的士司機亦中招，他曾駕駛多輛的士。而曾赴養和醫院洗腎的女病人覆檢後都確診。



不少群組擴大，日出康城九期地盤群組新增五人；東華三院方樹泉日間活動中心暨宿舍再多兩名院友染疫；新蒲崗百樂護老院多一名院友中招；歌舞群組亦新增二十一宗。



另外，一名前日才確診的八十二歲老婦，情況持續惡化，至昨晚離世，累計共一百一十一人染疫身亡。