  • 2020年12月4日 星期五
  • 16º
  • 64%
熱門： 黎智英新冠肺炎周庭快必張祺忠

日報新聞 > 港聞

周庭獄中過24歲生日 度日如年

2020-12-04 列印
　　前香港眾志成員黃之鋒、周庭及林朗彥去年中包圍警總，被控煽惑他人參與未經批准集結等罪成，前日分別被囚十三點五個月、十個月及七個月，周庭是首次入獄，昨天是她二十四歲生日，她在facebook發公開信，形容獄中生活「度日如年」，每天像在「捱」，但強調自己立場不變。

  不少網民留言祝她生日快樂，日本Twitter上出現「#周庭生誕祭」的標籤，成為討論焦點。

  對於三人入獄，歐盟成員國外長將於下周一開會討論香港情況。日本透露將與G7國家等合作應對。英國外相藍韜文則敦促中方停止扼殺反對派。律政司指任何以偏概全的攻擊，既不恰當，只會徒勞無功。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd