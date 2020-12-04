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復星與衞生署商討 爭明年首季推輝瑞疫苗

2020-12-04 列印
復星與衞生署商討 爭明年首季推輝瑞疫苗
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　　澳門社會文化司長歐陽瑜日前表示，應急疫苗最快本月底準備就緒，會優先安排前線人員接種，包括醫護人員及消防員等，較香港預計明年中開始接種疫苗的時間表快。輝瑞和BioNTech研發疫苗團隊伙伴之一的復星醫藥表示，正積極與本港衞生署商討，若獲批最快明年第一季推出疫苗。

　　此外，香港衞生署表示，已向參與「疫苗資助計劃」的私家醫生分配減活噴鼻式流感疫苗，兩歲至四十九歲而且屬「疫苗資助計劃」群組的香港居民，可透過私家醫生免費接種疫苗。政府會為醫生提供每劑疫苗一百元的資助額。
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