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傳梁頌恆抵美 申政治庇護

2020-12-04 列印
　　有報道引述消息指，青年新政前立法會議員梁頌恆日前已離港，目前身處美國，外界猜測他或尋求政治庇護。梁頌恆昨日有更新社交媒體，但沒回應報道。同因宣誓風波被取消議員資格的游蕙禎則在社交媒體透露自己目前仍留在香港，又形容「對於他人的選擇，不會置一詞」。梁頌恆未有理會立法會追討九十三萬元薪津。今年八月遭行管會入稟提出破產申請。

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