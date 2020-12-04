美單日20萬確診 英下周接種疫苗

美國單日新增逾二十萬宗確診，現時有超過十萬名新冠病人住院，是疫情以來最高。疾控中心主任雷德菲爾德向民眾發出警告，未來幾個月將非常艱難，將是美國公共衛生歷史上最困難的時期，已有九成醫院都處在疫情指標最嚴重的紅色區域。



英國最快下周安排國民接種疫苗，院舍人士、八十歲以上長者及醫護可獲優先接種。首相約翰遜強調即使有疫苗獲准使用，不代表已結束抗疫，國民不應過份樂觀。其秘書透露，約翰遜不排除電視直播其接種過程，以加強國民眾對疫苗的信心。法國前總統德斯坦在當地時間周三因新冠病毒相關併發症去世，終年九十四歲；他於一九七四至八一年擔任法國總統，被認為是推動歐洲一體化的主要建設人物。