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美股中段升150點

2020-12-04 列印
　　新冠肺炎疫苗快將面世，加上美國就業市場數據優於預期，為市場帶來好消息，美股向好，杜指中段報三○○三四點，升一百五十點；納指則報一二三八○點，升三十一點。

　　滙控美國預託證券價格見四十三點九六港元，升零點五六港元；騰訊則見五百九十五點二八港元，升六點二八港元。
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