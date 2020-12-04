二期保就業 物管啟勝獲1.36億最多

疫情沒完沒了，隨著政府收緊限聚令，社會活動大減，連帶運動賽事、演藝節目等消閒活動，也一一被迫停辦。由於疫情不會在短期內消失，市民無了期鬱悶在家，絕非好事，民政事務局稱將研究動用公帑，推動更多演藝網上直播活動，宜盡速實行，可以為公眾提供更多高質素娛樂之外，也可以支援一眾演藝界人員的生計。 疫情下，網上娛樂興起，Netflix觀眾急增，各國著名歌星、樂團等也放下身段，不求實體演出，改為網上直播。香港各演藝團體亦不落後，近日紛紛推出直播節目，但都不收費，零票房，不少幕後自由工作者收入無着。民政事務局局長徐英偉指，藝文界資助計劃尚餘約一千萬元未分發，當局會商討如何運用。為急藝團所急...

2020-12-04