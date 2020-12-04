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二期保就業 物管啟勝獲1.36億最多

2020-12-04 列印
　　政府昨日公佈第二期保就業計劃中，第七批獲發資助的僱主名單，涉及約一千四百名僱主，工資補貼額約十七億元，承諾受薪僱員人數超過七點五萬人。首五家獲得最高補貼額的都是物業管理公司，當中啟勝管理服務有限公司獲批出最多補貼，涉款一點三六億元，承諾受薪僱員為五千七百八十人。

　　獲批第二多資助的是仲量聯行物業管理有限公司，涉及一點一八億元。至於其他行業包括大眾安全警衞（香港）有限公司獲批三千九百多萬元，僱用二千五百多人；高駿建築工程有限公司亦獲批三百多萬港元，僱用二百人。

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