中大研究顯示 四成港人 腸菌失衡大傷免疫力

精準微生態配方 促進新型病毒病人痊癒有望提升市民抵抗力腸道微生態與健康息息相關。如果腸道微生態失衡，便會降低免疫力。中大研究發現，新型病毒患者腸道微生態嚴重失衡，而且情況愈失衡，病情愈嚴重。最近團隊成功研發「微生態免疫力配方」，臨床實驗證明，能紓緩新型病毒患者症狀。正常人恆常食用，有助改善腸道微生態，增強免疫力。腸道微生態在人體扮演非常重要的角色，其中一項是免疫力。傳統觀念以為細菌一定差，其實不然，腸道內的益菌能與人類互惠互利，有助調節飲食分量、控制血糖，對付病毒；甚至某些癌症、情緒疾病等，都與腸道細菌有關。根據香港中文大學一項大型研究，一千名參與研究的港人中，近40%均缺乏一系列重要的益菌，跟嚴重新型病毒患者的微生態失衡相似，而腸道微生態失衡引致免疫力下降的情況亦十分普遍。減新型病者不適年齡、飲食、病患及生活習慣都會影響腸菌種類及數量。年紀大、飲食差、運動少，都不利腸菌生長，降低免疫力。除了從生活入手，還可以怎樣平衡腸菌？中大腸道微生物群研究中心早前針對腸道微生態失衡，研發出「微生態免疫力配方」。團隊利用大數據分析亞洲人的腸菌數據，針對亞洲人的腸道微生態研發配方。臨床數據顯示，使用該配方的新型病毒患者，在痊癒速度、發炎指數、抗體數量、益菌數量，均較沒有使用配方的病人為佳。在臨床測試的第二星期，100%患者的症狀均得以紓緩。G-NiiB以意大利專利鎖菌技術製作配方，有助平衡腸道微生態，不止是病患人士，配方適合男女老幼，包括兩歲起的幼兒。12月中萬寧門市獨家發售立即預購！