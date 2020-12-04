嫦娥五號完成月球土壤採樣封裝

成功登陸月球的嫦娥五號探測器，經過十九小時的工作，日前完成月球土壤的採樣任務，且將樣本封存在貯存裝置。嫦娥五號其後將開始返航行程，預料會在本月中返回地球。



著陸月球表面的中國嫦娥五號探測器，經過十九小時，前晚十時完成於月球土壤的採樣工作，為了為確保樣本在返回地球過程中不受外界環境影響，探測器在月面直接對樣本進行密封封裝。在這過程中，地面實驗室根據探測器傳回的數據，仿真採樣區的地理模型，全程模擬採樣。



搭載月球樣本的上升器將按計劃會垂直由月球發射，同在約二百公里環月軌道上的軌道返回器交會對接，再將樣本轉移到返回器。



