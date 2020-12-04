﻿首階段 「共．融舍」 家庭入伙﻿ ﻿租戶感恩居住環境大改善﻿

英皇國際與新家園協會推出「共．融舍」項目，為有需要家庭或人士提供居所。第一階段合資格家庭已於十一月中旬入伙，英皇國際執行董事楊政龍希望藉今次計劃成為日後同類型項目的示範作用。有原本住在劏房的租戶指新居環境十分舒適，感恩生活質素可大大改善。



英皇國際執行董事楊政龍表示，「共．融舍」計劃位於上環的高陞大樓，以象徵式一元租予新家園協會負責營運，為期一年，由新家園協會為單親家庭和少數族裔等弱勢社群，提供「共生、共融」的過渡性居所。計劃共提供二十二個單位，面積由三百四十至三百九十方呎，每個單位標準費用為每月五千七百元，可容納最多兩個家庭或三個同性別同種族的單身人士，共住及攤分費用。



英皇負責翻身修葺



英皇國際負責統籌單位的翻身修葺工程，獲集團旗下歐化國際有限公司贊助基本傢俬配置如牀、牀褥、衣櫃及餐桌等。楊政龍續指希望透過這計劃，推動更多發展商、社福機構及慈善團體參與，在短期內提供更多過渡性房屋，相信可為日後同類型計劃起示範作用。



新家園協會總幹事黃頌指計劃是商界和社福界在住屋問題上的新嘗試，以自資自營方式回饋社會，已接獲超過二百個查詢，亦收到超額申請，目前仍接受申請，經審查符合資格後可即時入住。目前已有十三戶獲批並將陸續入伙；單親家庭人數比例佔全部住戶人數約百分之十四，少數族裔人士則佔約百分之三十。



租戶鄧太與丈夫、兩名子女和祖父母，一家六口三代人同住，屬第一批遷入「共•融舍」的住戶，原居於筲箕灣約一百呎劏房，每月要繳交五千四百元租金，劏房只有兩張碌架牀。鄧太指在十一月中旬遷入「共•融舍」的一個三房單位，居住環境舒適，現在有獨立廚廁，生活質素大大改善。



另外，育有八歲及五歲兒子的單親媽媽溫女士，和母親之前在西營盤居住二百多呎劏房，每月要繳七千多元租金。現在每月只需付五千七百元租金，可以為孩子報讀補習班及興趣班。



