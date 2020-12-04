港珠澳橋擴跨境流量 增發千個港私家車配額

運輸署昨日宣佈，港澳兩地政府同意增加港珠澳大橋往來港澳的香港跨境非商用私家車常規配額（香港配額），以加強港澳之間的陸路跨境交通，以及進一步善用大橋。自大橋啟用至今，運輸署已發放共八百個香港配額。考慮到大橋附近一帶的交通情況，運輸署將按照港澳兩地政府所同意的安排，增發一千個香港配額。



運輸署發言人表示，新增配額將於明年第一季發放，配額持有人預計可於明年第二季開始陸續使用大橋。新增的一千個香港配額分為公司配額及個人配額兩類，每類配額各有五百個，有效期與現時的香港配額同為三年。新增配額的申請資格亦維持不變。持有有效配額的私家車可以不限次數經大橋進出澳門市內。配額有效期屆滿後會重新接受申請，以期更多人可以受惠。



