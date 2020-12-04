教局將「守法」和「同理心」列價值觀教育

教育局向全港中小學發出通函，公佈加入「守法」和「同理心」作為首要培育學生的正面價值觀和態度，以加強學校推行價值觀教育，當局會持續提供學與教資源和教師培訓，支援學校推行相關價值觀教育工作。發言人說，學校可因應辦學理念、校本情況、學生需要等，進行整體課程規劃，設計合適的校本價值觀教育及學習活動，加深學生對守法和同理心的了解和認同，並於日常生活中實踐和推廣。



當局希望讓學生明瞭為了群眾福祉，遵守法規是公民的基本責任，懂得易地而處，考慮別人的處境及感受，尊重不同的意見，有助營造和諧關愛的社會。



