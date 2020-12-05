不同日子睇騷 分佈兩區域 紅館演唱會四觀眾確診 軒仔檢測呈陰性

本港疫情停不了，四名確診患者曾於不同日子到紅館觀賞歌手張敬軒演唱會，令人擔心會否爆發「紅館群組」。衞生防護中心表示，暫時未能確定感染是否與演唱會有關，建議工作人員及表演者接受檢測，場地亦要進行大清洗。張敬軒對有人確診感難過，向他們致衷心慰問。原定在月底舉行跨年騷的楊千嬅，昨日亦因疫情關係宣佈取消六場演出。



衞生防護中心傳染病處主任張竹君昨日表示，四名確診者分別在上月二十二、二十七、二十八及二十九日觀看演唱會，當中兩人坐在黃閘七十四段，一人坐在七十五段，另一人則坐在紅閘十七行。她續指，四名確診者中，有兩人的家人較早發病，較有可能是經由家人感染，有一人就與發病的家人同時前往檢測，未能確定是否由家人傳染，餘下一名坐過紅館紅區十七行的確診者，則未知感染源頭。



觀眾暫毋須強制檢測



由於四人於不同日子出席觀看，張竹君指不肯定演唱會有否傳播風險，不覺得現時出現一個群組爆發，她稱據知演唱會是連續八日舉辦，每日有約六千人，希望有關表演人士及員工先做測試，如果觀眾擔心或有不適，也應接受檢測，但暫時不會強制所有觀眾作檢測。



呼吸系統專科醫生梁子超認為演唱會屬大規模聚集，有群組爆發風險，建議若再有演唱會觀眾確診，政府可考慮要有關人士強制檢測。



主辦演唱會的英皇娛樂表示，演唱會期間，場地嚴格實施社交距離措施，所有觀眾需戴上口罩、不能飲食，入場人數少於全場一半，每晚完場均有深度清潔，為審慎起見，已通知所有表演及工作人員盡快接受檢測。英皇娛樂又指，截至昨午六時，已知悉有十九人包括張敬軒的檢測報告呈陰性，餘下報告仍有待檢測結果。



張敬軒則在社交平台上說本希望透過演出，為觀眾帶來一絲安慰和精神上的支持，但在演唱會結束後，沒有像以往放下心頭大石，「因為這場演出是在這個特別的時候發生」，對有人確診感到十分擔憂和難過，並向他們致衷心慰問。



楊千嬅取消個唱



此外，楊千嬅演唱會主辦單位昨日宣佈，為保障公眾及所有工作人員的健康及衞生安全，經過審慎評估及多方商議後，決定取消原定十二月二十三至二十六日、三十一日及明年一月一日共六場的紅館跨年騷。主辦單位會於可行及安全情況下，積極重新安排演唱會或以其他形式演出。



