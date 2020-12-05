﻿新增112確診第四波以來最多﻿﻿38歲染疫男同時患甲流病亡﻿

新冠疫情持續惡化，本港昨日新增一百一十二宗確診個案，本地病例佔一百宗，涉及各行各業，當中有三十六宗屬源頭不明，是第四波以來最高；另有八十多宗初步陽性個案。瑪麗醫院一名長期病患男病人離世，年僅三十八歲，是本港疫情最年輕的死者，他同時驗出有甲型流感病毒。當局指這樣較易觸發併發症，呼籲市民接種流感疫苗。



醫管局總行政經理劉家獻表示，過去一日有兩名確診者離世，包括伊利沙伯醫院一名八十二歲女病人，以及瑪麗醫院一名三十八歲男病人。後者本身有神經系統的問題，早前有家人確診，被列為密切接觸者，上星期五由檢疫中心送院，他的檢測樣本同時驗有甲型流感病毒。



兩學生確診 師生須檢測



他入院翌日後情況持續惡化，院方曾為他進行支援治療、輸氧，亦有處方瑞德西韋及抗流感藥物，但病情沒有改善，至周四晚深夜不治離世。



在新增本地個案中，歌舞群組新增十七人染疫，累計六百零七人。而院舍何玉清翠柳頤庭累計有兩名員工及兩名院友確診，另有二人初步確診。方樹泉院舍再多九名員工及一名員工家人確診，累計有五十五人染疫。將軍澳日出康城第九期地盤再多五名員工及兩名員工家人確診，累計三十二人中招。



新患者包括兩名學生，分別就讀於五旬節聖潔會永光書院及位於西灣河的香港中國婦女會中學，兩校師生要做檢測，亦要暫停面授課堂十四天。另有一名的士司機中招，其車牌是VF4177。



劉家獻指佛教醫院一名五十三歲女病人初步確診，她入住的內科病房日前有一名女護士確診，當局會調查二人有無接觸。另外，博愛醫院一名七十六歲男病人，前日凌晨因長期病患入住急症室病房，同日下午初步對病毒呈陽性，同一病格五名病人要隔離，一名護士為病人收集深喉唾液樣本時只戴外科口罩，被列為密切接觸者。



