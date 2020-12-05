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許智峯：離港要為港人發聲

2020-12-05 列印
許智峯：離港要為港人發聲
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　　立法會前議員許智峯（見圖）周四結束丹麥外訪行程後，宣佈流亡海外，同時退出民主黨。

　　他接受丹麥傳媒訪問，提到離開香港是要為港人發聲，沒有放棄為香港民主自由奮鬥。民主黨主席胡志偉則指對許的決定感突然但理解，並透露許及其家人一直受到很多監控，承受巨大壓力。

　　許智峯周四晚在社交平台公佈流亡及退黨決定，他日前接受丹麥廣播公司訪問時說，離開香港是一個艱苦及改變其一生的決定，又指自己有一個角色和為人熟悉的身份，需要為不能發聲的人發聲，視之為終生使命，並稱不會放棄為香港奮鬥。

　　保安局發言人發出嚴正聲明，嚴厲譴責公然棄保潛逃逃犯，是畏罪潛逃的羞恥行為；執法部門會全力將逃犯緝拿歸案。
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