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男生藏武器 囚八月罰款

2020-12-05 列印
■被告胡韋延昨日在西九龍法院被裁定罪成，判囚八個月及罰款五百元。
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　　男大專生去年八月用雷射筆照射警員，被捕後再被揭管有噴漆和沒有身份證。他承認未能在規定下出示身份證明文件罪，另管有攻擊性武器、管有物品意圖損壞財產被裁定罪名成立。王詩麗裁判官昨日於西九龍法院判刑時指，被告雖事後向感化官承認控罪，惟是在被定罪後，遲來的悔意未能讓他獲得三分一的刑期扣減，判被告囚八個月及罰款五百港元。

　　辯方求情時指，被告胡韋延的背景報告正面，與家人關係良好，無不良的嗜好。勞教中心稱被告在會面時態度良好，有悔意，其間曾承認管有攻擊性武器，且和盤托出當日的犯案經過，故希望法庭能輕判，讓被告能盡早出來完成學業。

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