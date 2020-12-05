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14男女涉網騙被捕

2020-12-05 列印
　　警方過去一星期進行代號「刺風」打擊科技罪案行動，在全港各區共拘捕二十七名男女，共涉及二十三宗科技罪案；當中被捕十四人涉嫌與今年多宗網上情緣及購物騙案有關被捕，涉及十五名事主，共涉款近六百萬元，其中最高損失事主達三百四十萬元。人員經深入調查後，拘捕六名本地男子及八名本地女子，年齡介乎十八至六十一歲，涉嫌「以欺騙手段取得財產」。

        西區警區反黑組主管高級督察葉雋熙表示，警方早前接報，懷疑有人涉嫌以虛假個人身份，企圖於一間虛擬銀行開設網上戶口，但最終未能通過銀行的保安驗證系統。

  警方調查後拘捕十三人，年齡介乎十五至五十九歲，涉嫌「使用偽造身份證」、「使用他人身份證」及「轉讓身份證」被捕。行動中，人員檢獲手提電話及銀行文件等證物。案中有關銀行並沒有損失。

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