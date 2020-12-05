  • 2020年12月5日 星期六
  • 19º
  • 56%
熱門： 新冠肺炎張敬軒周梓樂流亡許智峯

日報新聞 > 港聞

水警破獲八千萬元走私電子產品及海味

2020-12-05 列印
■警方展示檢獲的八千萬元走私貨物。
Previous Next

　　水警與海關聯合行動破獲八千萬元走私案。警方前日凌晨一時，與海關在沙頭角對開海面進行反走私行動，發現有不法之徒將車停泊沙頭角江下村一個露天停車場作流動貨倉，然後用車將貨物運至附近岸邊，再將走私貨物利用滑梯滑落快艇走私返內地。埋伏人員見狀採拘捕行動時，部份疑人跳上快艇逃走。

  行動中檢獲一批懷疑走私貨物，包括電子產品、乾鮑魚等高價食材及藥物和化妝品等，市值約八千萬元，拘捕三名男子（二十六至四十六歲）及截獲三輛七人車。海關指，這宗案件是海關過去十二年破獲的最大宗走私案件。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd