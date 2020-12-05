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蓬佩奧斥港府政治迫害

2020-12-05 列印
　　前香港眾志三名成員黃之鋒、林朗彥及周庭，因去年包圍警察總部事件被判囚；壹傳媒創辦人黎智英被控欺詐在明年四月再訊，不准保釋。

  美國國務卿蓬佩奧發表聲明，形容特區政府對他們政治迫害，美國將與盟國繼續為港人的權利與自由發聲。

港澳辦指英美政客顛倒黑白

　　國務院港澳事務辦公室發言人發表談話指，美英等國家少數政客肆意詆毀香港司法機關對黃之鋒等三人的判決，干擾破壞香港法治和司法獨立，對此表示強烈譴責。

        發言人表示，社會普遍認為判決彰顯司法公正，但美英等國家少數政客卻顛倒黑白，警告立即停止為反中亂港份子撐腰打氣的錯誤行徑。特區政府亦反對美國指控，指香港的人權和自由，獲《基本法》充份保障。

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