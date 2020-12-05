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大蟒蛇遊荃灣 小童驚奇：係咪發緊夢？

2020-12-05 列印
■警員與蛇王將巨蟒放入布袋帶走。
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　　荃灣發生人蛇「大戰」。網上近日瘋傳一條長三米如大腿般粗的蟒蛇，疑在大白田村覓食，被村民發現在山邊蠕動報警。該段短片日前在網上流傳，短片長約五分鐘，被生擒蟒蛇疑冬眠出來覓食被村民發現。巨蟒身體十分粗壯，有成人大腿般粗。片段見蛇王將生擒蟒蛇放入白色布袋時，有村民不禁驚呼「好大條，呢條（蛇）肯定食到人。」亦有疑小童未曾見過巨蟒感到驚奇向旁人問道，「我係咪發緊夢」。最後蛇王和警員花了約五分鐘，才能成功將巨蟒放入布袋帶走。

　　警方表示，本周二早上十一時許，大白田村有村民報案，指發現一條大蛇，擔心對村民構成危險。蛇王奉召到場證實為一條長約三米及直徑近二十厘米的大蟒蛇，其後將蛇捉走帶署。

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