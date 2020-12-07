疑公用地方污染 居民恐慌急搬走 跳舞群組禍延葵盛西邨 一層五伙12人染疫

跳舞染疫群組向社區滲透，一名中招者疑觸發葵盛西邨八座五樓五個單位共十二人受感染。昨晚同座居民聞訊之後，有人即時搬走避疫。當局昨晚派多名穿上防護衣的人員入邨大清洗。衞生防護中心指，暫時看不到各單位水管有「垂直傳播」病毒的風險，故毋須撤離居民，也毋須頒佈強制檢測令。但有區議員批評，邨民人心惶惶，促請當局盡快派發樣本收集瓶。



本港昨日新增九十五宗新冠肺炎確診個案，八十七宗屬本地個案，當中有三十六宗屬感染源頭不明。多個染疫群組疫情繼續擴大，包括人數最多的跳舞群組，再增十八人中招，該群組之中有確診者居於葵盛西邨第八座五樓，其家人亦染疫，同層五個單位累計十二人確診。



當局派人大清洗



葵青區區議員梁靜珊對本報說，自上月二十八日起，第八座陸續有多人確診，居民憂慮該座是否爆發病毒傳播，惟當局未有即時派員到來大消毒，惹來居民不滿。她促請當局加快派樣本樽流程，並馬上在邨內大消毒。本報記者昨晚到場了解，有穿着全套保護衣的人員在第八座入口和大堂大清洗，亦見居民帶同子女拉行李箱離開。



衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮指，五個家庭並不相熟，平時不會互相探訪，相信有確診者污染同層的環境，例如電梯、扶手等，目前看不到葵盛西邨如青衣康美樓或沙田瀝源邨般，出現由水管導致的垂直式病毒傳播，故沒有安排全棟居民撤離。他指，如果同座再有其他樓層的居民確診，不排除要整座大廈居民接受強檢。



此外，日出康城九期地盤再多九人染疫，累計四十五人中招。當中有兩名確診工人有到啟德協調道地盤開工，令該地盤昨天出現一名工人確診，他們同是負責石屎工作，但新患者與兩人並不認識，中心不排除各人共用設施而出現傳播，已建議啟德地盤停工。



園中鴨子三人確診



另外，銅鑼灣利園三期的園中鴨子餐廳至少有三人確診，包括一名曾到訪人士及兩名廚師，另有兩名廚師初步確診。中心建議餐廳關閉，其他被列為密切接觸者的員工要接受檢疫。