旅發局推聖誕新年網上慶祝活動

旅發局總幹事程鼎一表示，因應疫情，旅發局今年不會在維港兩岸舉行除夕煙火倒數活動，而「香港繽紛冬日巡禮」亦改為虛擬版「聖誕小鎮」，到農曆新年也不會舉辦花車巡遊，有關安排是為保留資源，留作日後使用。



遊客跌至每日300人



再者，現時很多國家和地區都取消或者縮細倒數活動的規模，而以往參與花車巡遊活動的外國隊伍亦難以來港。但他透露，正構思一個融合線上線下的慶祝活動，稍後公佈詳情。



程指，來港旅客的數字從去年下半年起開始下跌，今年情況更嚴峻，從以往平均每日有二十萬旅客，急跌至每日三百人，形容旅遊業境況「淒涼」，但呼籲業界要保持樂觀。



他說，旅發局認為可推展「大灣區Staycation」，吸引更多即日來回的大灣區旅客來港住宿，各界亦可趁空檔重新檢視香港的旅遊品牌，長遠可以大灣區作發展方向。



