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亞博館三護理員中招

2020-12-07 列印
亞博館三護理員中招
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　　亞洲博覽館社區檢疫中心昨日錄得一名員工確診，以及兩名員工初步確診。確診員工是在五號館工作的復康幹事，上月三十日起工作，其間曾接觸需要檢疫的筲箕灣方樹泉宿舍院友；而兩名初步確診者，一人是社署外判護理員，上周三發病，在看顧一名事後確診的檢疫人士時，身穿的保護衣有破損，另一人是在七號館工作的護理員，上周五發病，他亦曾接觸方樹泉宿舍院友。

　　當局會暫時將亞博五號及七號館的檢疫人士撤離至另一展館，涉約一百人，並會安排工作人員做檢測。
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