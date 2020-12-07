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一田兩員工染疫 沙田觀塘店暫停營業

2020-12-07 列印
■一田沙田店有員工初步確診，店舖暫關閉進行清潔。
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　　一田百貨沙田及觀塘店，分別有一名員工初步確診新冠病毒，公司安排員工到深水埗寶血醫院接受檢測；過百名員工到醫院排隊接受檢測，停車場都站滿人。一田百貨昨日在FB專頁貼文指，沙田店家品部一田員工（非品牌專櫃推廣員），以及觀塘店壽司專櫃員工初步確診，為安全起見，兩店昨日起暫停營業，進行全店深度清潔。

過百員工須檢測

　　有醫院職員派發表格，列明一田員工要自行採集樣本，將樣本交回醫院，進行快速核酸檢測後，結果是陰性才能上班。有員工向傳媒講認為公司要求合理，亦有員工希望可於不同地方接受檢測，以免人群聚集。

　　另外，百佳超級市場昨在社交平台指，由於疫情反覆，原定今天舉行的大抽獎頭獎活動，即一分鐘免費掃貨延期。

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