﻿一哥不點名批許智峯﻿ ﻿藉詞棄保潛逃沒良心﻿

警務處長鄧炳強昨日不點名批評已流亡的前立法會議員許智峯，指他以「美麗的藉口」棄保潛逃，其實是沒良心，對不起自己、家人及年輕人，應為此感到羞恥。對於許智峯及家人的銀行戶口被凍結，警方不點名回應指，正循涉嫌違反《香港國安法》及洗黑錢方向追查，該人涉嫌挪用早前透過網上眾籌取得的資金，利用親人戶口處理涉案款項，該涉案人同時涉嫌勾結外國勢力危害國家安全。



鄧炳強昨在電視節目時不點名形容近日有區議員向法庭提供虛假消息，說是到外地開會，實質上棄保潛逃。他指要確保有關人士不潛逃很困難，因警方無法二十四小時監視，但批評對方煽動年輕人犯罪，最後卻以「美麗的藉口」與家人逃走，其實是沒良心，對不起自己、家人及年輕人，應為此感到羞恥。



許智峯日前宣佈流亡，並由丹麥轉至英國倫敦，但其後發現自己與家人至少五個銀行戶口被凍結。警方表示，正循涉嫌違反《港區國安法》及洗黑錢方向追查，且發現該涉案人涉嫌挪用早前透過網上眾籌取得的資金，並利用親人戶口處理涉案款項。警方現正循多角度調查案件，包括通緝有關逃犯，追查涉案資金去向。截至目前，被凍結戶口涉及港幣約八十五萬。



部份戶口突獲解凍



資深大律師湯家驊估計，事件如與洗黑錢有關，警方則有權凍結戶口。許智峯昨晚在社交網站表示，其家人的滙豐銀行戶口突然全部解凍，他本人部份戶口亦獲解凍；家人已立即將積蓄轉帳往安全地方。他又指去年因應私人檢控西灣河開槍警員發起眾籌，款項全數存在律師樓戶口，與他及家人的戶口無關，批評當局以經濟壓迫作政治報復。



另外，鄧炳強指本港治安已回復平穩，今年三月至十月的八個月，對比之前八個月，相關罪行、被捕人數等大減七至八成。他認為要修復警民關係不是天方夜譚。至於現行投訴機制被指未能有效履行職責，鄧不同意改為獨立機制。



