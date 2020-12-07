暗指黎智英《蘋果》抹黑警隊 鄧炳強：會繼續執法

警務處處長鄧炳強昨日不點名批評《蘋果日報》及壹傳媒創辦人黎智英，指其「好多時間用不實、假嘅指控針對我哋」，但強調即使給抹黑，警方都會繼續執法。



鄧炳強表示，警方一直受到許多抹黑，並不點名批評《蘋果日報》及黎智英，指有控制媒體的人不避嫌要求外國制裁香港，且曾「畀錢人做假報告」，以影響外國大選，又形容該媒體「好多時間用不實、假嘅指控針對我哋」，強調警方過去已逾百次發投訴信，對「虛假、誤導性、煽動性報道」表達不滿，但對方沒有回應。



鄧炳強又指，「唔會天真到以為以後唔會有人抹黑」，他強調「就算點俾人起底、點俾人傷害，我哋都繼續執法，先令社會相對平靜。」



