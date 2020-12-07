暗指黎智英《蘋果》抹黑警隊 鄧炳強：會繼續執法

鄧炳強表示，警方一直受到許多抹黑，並不點名批評《蘋果日報》及黎智英，指有控制媒體的人不避嫌要求外國制裁香港，且曾「畀錢人做假報告」，以影響外國大選，又形容該媒體「好多時間用不實、假嘅指控針對我哋」，強調警方過去已逾百次發投訴信，對「虛假、誤導性、煽動性報道」表達不滿，但對方沒有回應。
鄧炳強又指，「唔會天真到以為以後唔會有人抹黑」，他強調「就算點俾人起底、點俾人傷害，我哋都繼續執法，先令社會相對平靜。」
跳舞染疫群組向社區滲透，一名中招者疑觸發葵盛西邨八座五樓五個單位共十二人受感染。昨晚同座居民聞訊之後，有人即時搬走避疫。當局昨晚派多名穿上防護衣的人員入邨大清洗。衞生防護中心指，暫時看不到各單位水管有...
2020-12-07
重慶永川區吊水洞已停產的煤礦上周五發生一氧化碳超標事故。內媒指，企業私自派員拆除已停產煤礦的井下設備，導致有二十四名工人被困井下，周六晚結束搜救，最終僅一人獲救，二十三人死亡。事故觸發國務院安委辦周日...
2020-12-07
代表威廉王子夫妻的肯辛頓宮周日發表聲明稱，威廉和凱特將會乘坐皇室列車，展開二千公里長途火車旅程，前往英格蘭、蘇格蘭和威爾斯不同地區訪問，為前線人員、醫護人員和教師「打氣」。聲明稱：「公爵和公爵夫人非常...
2020-12-07
據《星島地產網》報道，本港疫情升溫，拖累二手買賣氣氛回落，惟交投量仍屬平穩，多個大型屋苑過去周六日均錄成交。美聯助理區域經理杜文輝指出，天水圍嘉湖山莊樂湖居1座中層E室，面積448方呎，以510萬售出...
2020-12-07
英國及俄羅斯搶先批准接種新冠疫苗，外圍股市造好，美股三指齊創新高。證券界人士認為，港股仍在高位整固，但投資氣氛漸趨好轉，資金一直留港待升市催化劑，料本周有力再挑戰二點七大關，若衝穿該關口，隨時再展另一...
2020-12-07
修咸頓前鋒丹尼艾格斯膝部屢受創，但每次都能東山再起。今晚英超作客白禮頓，此子養傷約一個月後有望復出，令聖徒攻力倍增，相反海鷗有首席射手馬奧比因傷上陣成疑，此消彼長，客勝更值捧。（Now621台周二凌晨4:00直播） 艾格斯一五至一六球季效力利物浦期間不幸膝部十字韌帶斷裂，自始活在傷患陰霾下，雖然前季起以先借後買形式加盟聖徒和重拾健康，今季聯賽上陣七次獨取五入球兩助攻，但十一月一日作客阿士東維拉卻觸傷舊患，此子仍揚言：「我相信自己能很快恢復健康，繼續士哥。」 馬奧比上陣成疑 休戰逾一個月後，聖徒領隊夏辛侯爾證實此子今晚可以候命，後者五戰海鷗取得入球和助攻各二，帶領效力的球隊三...
2020-12-07
第三波疫情來襲，幸好在限聚令變得更嚴格前，我跟藝人陳約臨（Kelly）仍能趕及出海暢玩近年相當流行的無繩滑水（Wakesurf）玩意，體驗到箇中樂趣，期望疫情盡快過去，讓熱愛這項運動的朋友能夠再次玩個...
2020-08-15
慈善團體「仁美清叙」早前於亞視大埔總台拍攝2021年月曆，主席程瑤（Donna）、張珮汶（前名張家瑩）、 2018年亞姐港區冠軍梁雪瑤（Sheryl）等，紛紛以性感低胸晚裝上陣，去年獲Donna招攬入...
2020-12-07
本港遭受第四波疫情侵襲，經學者追查發現，均由外地傳入的病毒株觸發，如果本港不做好邊境堵截，無論港人多自律，跟足防疫指引，也不能遏止更多波疫情發生。故此，當局要仔細聆聽防疫專家的建議，提高對聖誕新年期間回港留學生的檢疫，不容有失。 政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇警告，目前機場防疫仍有漏洞，例如機場員工在接觸確診者行李後會出現交叉感染，而提供給回港人士盛載私人物品的膠盤，若不消毒，病毒殘留亦會傳開。袁教授形容「防疫漏洞，魔鬼在細節中」，當局必須重視，即時檢視機場入境各個環節會否讓病毒有機可乘。 入境者由抵埗、過關入境，以至前往隔離酒店途中，都有播毒的風險。直到最近，...
2020-12-07
今季賽事昨日來到第二十七個回合，華將陳嘉熙終於憑「高友之星」打開季內勝門。翻查紀錄，陳嘉熙對上一次贏馬，原來已是今年的六月七日，當日更中三元。雖然相隔足足半年才重返凱旋門，但遲到好過無到，賽後他與師傅...
2020-12-07