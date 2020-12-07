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「Save HK」突被fb停用 民建聯籲關注微信公眾號

2020-12-07 列印
■管理員隨後建立新專頁「Save HK 救救香港」。
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　　近日有多個群組被facebook因不同原因而封鎖。有超過十二萬名成員的「Tai Po 大埔」群組日前被停用後，擁有逾二十萬成員的親建制專頁「Save HK」亦被停用。「Save HK」突然被facebook停用，管理員隨後建立新專頁「Save HK 救救香港」，截至昨晚有逾至少七萬名成員。

　　民建聯昨午在facebook發文指，為避免大家一夜失聯，呼籲網民立即關注「民建聯 香港」的微信公眾號，並轉發到朋友圈，通知身邊朋友。

　　超過十二萬成員的地區群組「Tai Po大埔」日前被停用，惹來大批網民不滿，表明會加入「大埔」MeWe群組以示不滿。而近三萬成員的「沙田之友」群組亦被指違反社群守則而被封。

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