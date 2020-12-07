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羅健熙當選民主黨主席 林卓廷梁翊婷任副主席

2020-12-07 列印
羅健熙當選民主黨主席 林卓廷梁翊婷任副主席
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　　民主黨昨午舉行中央委員會及紀律委員會選舉，南區區議會主席羅健熙（見圖）在無競爭下當選黨主席，三十六歲的他成為該黨歷來最年輕主席；兩個副主席職位則由立法會前議員林卓廷和觀塘區議員梁翊婷出任。羅健熙見記者時表示，目前很難回答民主黨如何決定未來的議會路線，又指預料未來會受到愈來愈多的打壓。

　　羅健熙又指，民主黨擬設立「影子黨團」，定期就社會事件發表看法，向大眾表達民主黨對政治事務的意見。

　　林卓廷則指，流亡的許智峯被當局無理扣押全家資產，做法形同「連坐抄家」，強調自己與許智峯是戰友，會盡所有合法途徑提供支援。梁翊婷說，未來需要多做黨內辯論，思考民主黨的發展方向，包括如何在各項戰線進行風險管理，強化地區網絡等。

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