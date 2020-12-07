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陳茂波料明年續財赤 經濟下行研節流開源

2020-12-07 列印
■陳茂波稱，政府會努力透過推動經濟發展、尋求新增長點來創造收入。
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　　財政司司長陳茂波預計，明年政府仍會維持赤字預算，政府開支將進入整固期，他已指示各部門人手應維持「零增長」，須先透過重整或重新調配原有資源來應對。財政預算案諮詢工作已展開，面對經濟下行，會研究如何開源節流。

　　陳茂波在網誌撰文指政府的經常開支正邁向每年五千億元的水平，隨著人口高齡化，相關的額外開支增速會相當快，政府財政儲備消耗非常急促，由年初時相當於二十三個月的政府開支，急降到僅餘約十四個月。

　　他指在經濟下行之際談減少支出、增加稅收，且要避免壓抑經濟恢復的動力，有一定難度，政府會努力透過推動經濟發展、尋求新增長點來創造收入。

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