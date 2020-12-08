病毒傳染力強 入院即急救 第四波惡毒 精壯也病危

本港昨天新增七十八宗新冠肺炎個案，醫管局臨牀發現第四波病毒的傳染力強，中招者不限於長者，不少壯年人士染疫後入院即病情危重，須接受急救，反映病毒「兇惡」，形容是「危險的病毒株」，呼籲不同齡層的市民都不能掉以輕心。此外，病毒向衞生防護中心施襲，中心大樓四樓爆小疫情，三名負責電話支援家居檢疫人士的員工確診。



新增七十八宗病例中，七十一宗屬本地感染，當中二十九宗源頭不明，另有七十多人初步確診。醫管局深切治療科統籌委員會成員陳勁松指出，在公立醫院內，現時有三十六名病人危殆，有三十三人上月一日之後入院，當中六人為六十歲以下，包括兩名五十歲以下人士，反映今波疫情病情危重的病人不但限於年老病人，提醒市民不要以為新冠肺炎只打擊長者。



陳勁松留意到，第四波疫情的病人，入住深切治療部時，體內病毒量都較高，抗體反應來得較遲，顯示病毒容易傳染，不少病人一入院即病情較差，立即須接受搶救，形容今波病毒是「危險的病毒株」。



36命危 四患者須用人工心肺



陳勁松稱，目前有四名病人要使用人工心肺機（ECMO）治療呼吸衰竭，據外國文獻，因新冠肺炎使用人工心肺機的病人年齡中位數是五十歲，死亡率達五成。他坦言，在臨牀上擔心今波病毒株在年輕人身上惡化得較快，又指負壓病房目前的使用率逾七成，料深切治療部的壓力將陸續增加，希望市民體諒部份非緊急服務或會取消。



衞生防護中心也失守



同時，衞生防護中心傳染病處主任張竹君確認，中心大樓四樓辦公室出現小爆發，一名職員確診及有兩名職員初步確診，他們主要負責致電家居檢疫人士提供支援，毋須接觸病人。張指，確診職員上月二十七日協助運送一名確診病人，當時有穿著全套保護裝備。全部中心職員都會接受檢測。



此外，律敦治醫院一名女病人初步確診，她前天早上入院進行電腦掃描檢查，當晚初步確診，外科病房同一病格的三名女病人要檢疫。威爾斯親王醫院助產士訓練學校亦有一名助產士學生初步確診，其家人日前亦初步確診，三名同學要檢疫，沒有病人受影響。學校將停課一周。



威院學護染疫



醫管局總行政經理劉家獻表示，局方已為所有公院的住院病人，安排入院病毒檢測。如果醫生覺得病人病徵奇怪，治療後病情無好轉，會安排重複檢測。聖誕假期將至，局方預留亞博兩個展館提供五百張病牀，接受返港的確診留學生。