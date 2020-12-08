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港鐵站自助派樽機 近萬人領取

2020-12-08 列印
港鐵站自助派樽機 近萬人領取
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　　政府昨日起在十個港鐵站設置樣本收集包自動派發機，分別位於牛頭角、葵芳、北角、調景嶺、黃竹坑、大圍、大埔墟、兆康、九龍及青衣站。在大圍站，有市民指近日天氣轉涼，自己有不適，所以前來領取，認為在港鐵站內「有得拎非常方便。」

　　港鐵表示，截至昨午五時，十個港鐵站的自動派發機已經派發逾九千九百個樣本收集包，只有黃竹坑站尚有數十個樣本收集包供應。有關港鐵站今天會繼續供應總共約十萬個樣本收集包，市民可透過MTR Mobile手機應用程式的「Traffic News」參考派發資訊。

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