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七麵包生產商　方包及麥包符自願減鈉上限

2020-12-08 列印
　　食物安全中心公佈一項調查指，參與「自願減鈉計劃」的七間麵包生產商，其生產的預先包裝白方包及麥方包均符合自願減鈉上限目標，兩款麵包的整體鈉含量平均值下降了百分之三。此外，中心亦邀請到十六間麵包商為非預先包裝方包減鈉。

　　根據中心於今年十一月至十二月進行的市場調查，參與「自願減鈉計劃」的七間麵包生產商，其生產的預先包裝白方包及麥方包均符合自願減鈉上限目標，其中每一百克白方包平均鈉含量減至為三百八十毫克，上限為四百九十毫克；而每一百克麥方包平均鈉含量降至三百八十毫克，上限為四百七十毫克。

　　換言之，預先包裝白方包及麥方包的整體鈉含量平均值均下降了百分之三。

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