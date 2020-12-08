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民主黨成立「影子黨團」為社會及政策議題發聲

2020-12-08 列印
　　民主黨新任主席羅健熙表示，民主黨未來會堅守崗位，包括爭取區議會議席及社區網絡等。但對於會否派人參選立法會，他指出須視乎未來數月立法會的轉變，包括選舉及投票規則，議事規則、宣誓安排等，強調民主黨不希望輕易放棄議會路線。他指已成立「影子黨團」，定期就社會事件發表看法，向大眾表達民主黨對政治事務的意見，是希望黨員有機會就社會議題、重要政策等發聲，令民主黨聲音繼續在媒體曝光。

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