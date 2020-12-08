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美股中段跌139點

2020-12-08 列印
　　歐美疫情肆虐，英國與歐盟的貿易談判持續，市場觀望氣氛濃厚，美國股市本周首個交易日下挫，杜指中段報三○○七八點，跌一百三十九點；納指則報一二五三六點，升七十一點。滙控美國預託證券價格見四十二點三六港元，跌零點五四港元；騰訊則見五百八十五點九四港元，升二點四四港元。紐約期金報每盎司一千八百六十八美元，升二十八美元；紐約期油則報每桶四十五點八八美元，跌零點三八美元。
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